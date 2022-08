Familiares fueron a retirar cadáver de bebé a morgue y no lo hallaron

“Mi hija se estaba sintiendo muy mal con los dolores. Nos tocó esperar a que se hicieran las siete de la mañana para que le hicieran una ecografía y ver cómo estaba la niña”, dijo en conversación con EL HERALDO Dianet Pedroza, madre de la joven.

El procedimiento realizado mostró que dentro de la barriga la mujer tenía poco líquido, pero que la bebé estaba con vida. “Los médicos tomaron la decisión de inducirle el parto, y a eso de las cinco de la tarde la menor nació con signos vitales, mi hija la vio y dijo que se estaba moviendo y todo, pero al poco tiempo después murió”, mencionó la progenitora.

Tras el fallecimiento de la pequeña, los médicos realizaron el acta de defunción y le entregaron un papel a Pedroza, el cual mencionaba que tenía dos días para recoger el cuerpo en la morgue.

Con las “vueltas” del entierro ya hechas (funeraria, cementerio e incluso el pequeño féretro listo), los familiares se dirigieron a buscar el cadáver de la bebé para darle cristiana sepultura; sin embargo se encontraron con una dura noticia.

“Cuando llegamos ayer lunes por la mañana no nos dieron razón de ella, supuestamente, habían desechado el cuerpo. Los trabajadores del centro médico me dijeron que la niña había pesado 300 gramos, que no me pudieron entregar el cuerpo porque lo reglamentario eran 500, pero a mí una enfermera me mencionó que la pequeña pesó 508 gramos, entonces no entiendo nada”, aseguró Pedroza.