Joven muere tras dar a luz en Clínica de Barranquilla

En medio de su hospitalización, la joven de 22 años, le comunicó cada reporte de los profesionales en turno, entre ellos que su bebé pesaba 4 mil gramos. Aunque, las cosas no salieron como la esperaban. Manifestaron los parientes, que el parto natural le desprendió el útero por lo que ordenaron su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos.

“A las 6 de la mañana, el médico me dice que él bebé había salido bien, pero de mi hija no me daban razón. Le digo a la pareja que ingrese y me dice que necesitaba una firma para hacerle una cirugía, de inmediato autoricé. Pasaron las horas y la tuvieron que intubar, con 98 % de mortalidad”, aseguró Argüelles.

Al parecer, el centro asistencial no tuvo en cuenta el peso del bebé y debió practicarle una cesárea. Es así que a las 9:20 del pasado 21 de octubre, el corazón de Karolay se detuvo.

“Mi hija estaba fría, la tocaba, le decía que se levantara, y me voy a la casa, allí recibí una llamada que le dio un infarto por muerte natural, y esto no es así fue el mal procedimiento”. Finalmente, precisó que interpuso acciones legales contra el procedimiento que hoy enluta a la familia.