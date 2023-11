“Que cumplan con la sentencia y con la gravedad de arrebatar a un familiar”

Es en esa misma línea, Kevin dio a conocer que, a pesar de la noticia, aún continúan devastados: “Seguimos devastados, porque bien se sabe que esto no nos devolvería a nuestro hermano, pero la tranquilidad que nos proporciona sería que las mismas personas que asesinaron a alguien que amamos tanto como a Jack, ya no estarán arrebatando vidas en las calles”.

El hermano de la víctima mortal hizo una invitación a la ciudadanía: “hago una invitación a que sigamos unidos como un pueblo y que no sólo este caso se solucione, sino los muchos que quedan pendientes. Que la paz verdadera sea que dejen de arrebatarse vidas por cosas materiales, por cosas vanas, por cosas como el dinero que no se llevan a la tumba, porque la felicidad al fin y al cabo no tiene precio y mucho menos la vida. Esa es la invitación que realizo hoy”, finalizó.