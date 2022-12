Fallece joven herido en siniestro vial en la carrera 46

“Yo tenía un compromiso en una cancha sintética que está a una cuadra del lugar del accidente. Me voy movilizando con sentido sur-norte sobre la 46. El semáforo de la 74 acababa de cambiar, yo voy en la 46 y un carro rojo, que venía sobre la 45-46 me golpea la puerta", mencionó.

El joven manifestó que “él me pegó, yo reboto contra el boulevard y cuando recupero la vía hay una camioneta que me alcanza a impactar en la parte de atrás del carro, lo que ocasionó que el vehículo vaya hacia la derecha y me estrellara contra la galería”.