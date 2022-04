Muere ciudadana americana tras cirugía bariátrica en Barranquilla

Cuando Dilay ingresó por urgencias e intentaron reanimarla, su familia supo que ya era tarde. A ellos les dijeron que sufrió un paro cardiaco.

“Lo llamamos para que hiciera presencia y cuando quiso llegar ya nos había dicho que mi sobrina estaba muerta. Queremos que se haga justicia”, finalizó Xiomara Contreras, mientras se encontraba en la URI de la Fiscalía instaurando la denuncia.

Por su parte, este medio consultó al doctor Carlos Sales Puccini sobre el caso, a lo que el especialista mencionó que la mujer “salió en perfecto estado de la cirugía”, y que incluso este miércoles la valoró y la halló “bien”. Además, señaló desconocer las causas de su muerte: “Esperemos los resultados de la necropsia”.

Es de anotar que en 2017 Sales Puccini compareció ante la justicia por varias denuncias de personas que aseguraron ser víctimas de sus “malos procedimientos”, debido a que varios de sus pacientes o murieron, o quedaron con graves condiciones de salud.

En ese momento, la justicia colombiana indicó que hasta que no culminara el juicio en su contra, no podía operar; y todo parece indicar que a la fecha de hoy dicha medida no ha sido levantada.