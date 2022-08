Inteligencia en terreno, lo urgente para ponerle fin a las extorsiones

Luis Fernando Trejos, docente e investigador en temas de seguridad de la Universidad del Norte, plantea que se deben promover procesos de gobernanza de la seguridad, entendiendo que no es un patrimonio exclusivo de la administración y la Policía. “Desde la sociedad civil, los gremios y otras organizaciones se pueden aportar enfoques y metodologías que produzcan insumos de política pública”.

El experto añade que en el caso de la extorsión, delito que hoy tiene a la ciudad sumida en un caos, se necesita “asumir el problema en toda su magnitud. Solo con un diagnóstico riguroso se pueden tomar las medidas acertadas. El negacionismo y la subvaloración del problema no lo resuelven”.

De igual manera considera que la discusión sobre la seguridad ciudadana tiene que ser integral y deben incluirse en la discusión a los operadores de justicia y el Inpec. “Se debe superar la visión cortoplacista de los consejos de seguridad reactivos (deben ser preventivos) en los que hacen los mismos anuncios: aumento en el pie de fuerza, ofrecimiento de recompensas y pedirles a los militares que salgan a la calle. Esas medidas no han hecho más segura la ciudad porque solo atienden los efectos de la inseguridad, pero no sus causas”.

Por su parte, Arturo García Medrano, ex personero y experto en temas concernientes a la seguridad local, señala que las autoridades deben revisar en el pasado no tan reciente, al menos en las últimas tres décadas. “Hay una situación histórica con amenazas extorsivas en el transporte público urbano”, recalca.

“El tema de la extorsión ha existido, silenciosamente, amparado siempre por las estructuras criminales. Esto no es nuevo: en 2012 y 2013 hubo una situación similar. Y en 2021 volvió a ocurrir. En este año van tres casos de asesinatos. Hay algo, situaciones que las autoridades no han logrado identificar, que no han sido validadas y, por el contrario, vienen relacionadas con hechos de extorsión. Hay una acción extorsiva clandestina que está en manos de organizaciones no identificadas por los organismos de seguridad. Por eso hay que investigar más a fondo para buscar esas estructuras de mayor nivel”, destaca.