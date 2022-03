Primicia: revelan los rostros de los presuntos homicidas de Javier Palma

El hombre fue uno de los testigos de los hechos en los que el joven fue baleado: “El sábado estábamos viendo el partido cuando se fue la luz y por eso nos sentamos en la puerta de la casa. Pasaron unos 10 minutos y nos dimos cuenta que estaban atracando la miscelánea que está diagonal a la casa, y que el dueño del local estaba forcejeando con los delincuentes”.

Además, Palma señaló que posiblemente uno de los antisociales resultó herido en medio de la disputa con el propietario del establecimiento comercial.

“Ahí comenzó a salir todo el mundo y en ese momento ellos comenzaron a realizar disparos a la loca y un tiro de esos impactó a mi sobrino. Nosotros pensamos que fue con arma traumática por se veía mínimo y él no había sangrado, pero fue de arma de fuego. Tras eso lo llevamos al Paso La Arbolaya y allá no le hicieron nada prácticamente, él iba bien porque yo le hablé y me dijo que se sentía bien”, sostuvo Alfonso.