En hechos confusos, hombre muere a tiros en Sabanagrande

El momento transcurría de manera normal; no obstante, el relato de uno de los presentes dio a conocer que al lugar llegaron uniformados de la Policía de Atlántico, supuestamente, a realizar un procedimiento.

“Primero estábamos en una cantina tomando un par de cervezas y vimos pasar a la Policía y al GOES. Luego, cuando vimos, estos se encontraban en la parte de afuera de la casa apuntándoles a todos. Yo me levanté y les dije que por qué apuntaban y a mí también me amenazaron con el arma”, dijo el testigo.

En esa misma línea, el informante manifestó que, presuntamente, los uniformados llegaron golpeando gente, mujeres, pateando ollas. “La gente se fue encima, porque lo que hicieron no está bien, y entonces ellos empezaron a disparar a la loca. No hubo ningún procedimiento. Nadie sacó armas, nadie hizo algo para agredir a alguno de ellos”.