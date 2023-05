Comerciante denuncia estafa tras el alquiler de su carro en Barranquilla

Sin embargo, el 8 de febrero el comerciante le cambia el carro al cliente por otro que acababa de adquirir, un Chevrolet Spark GT, color gris y modelo 2012, dejando en el mismo valor diario pactado por su uso.

“Todo siguió funcionando normal hasta el 1 de marzo, de ahí en adelante el cliente no volvió a pagar las cuotas por el servicio, además me bloqueó y perdí todo contacto con él. Empezó a poner trabas, a decirme que aplazaba el pago. Yo empecé a pedirle que me devolviera el vehículo y 15 de marzo se desaparece”, explicó la víctima.

El negociante, preocupado por la situación, fue hasta el lugar de residencia del cliente, ubicada en un edificio del barrio Miramar, en el norte de Barranquilla. Y allí, según su relato, tuvo que esperar casi 24 horas hasta que apareciera el hombre. En diálogo con este, en presencia de policías, le comunicó que “el carro lo tenía empeñado pero que se lo iban a regresar para el 31 de marzo”.