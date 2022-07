“Una manada de lobos casi acaba con mi vida”

Para poder escaparse de esa “prisión” llena de alcohol, drogas y maltratos, Ignacio tuvo que dañarse, según cuenta, uno de sus ojos. Dice que se echó arena, lo que le causó una irritación severa, incluso a tal punto de no poder abrirlo. En ese momento le dijo a la mujer que lo “contrató” que lo ayudara porque se encontraba mal, por lo que ella y varios hombres lo trasladaron en un vehículo, cuando observó una trocha que quedaba cerca de donde anteriormente vivía se tiró, corrió y gritó por ayuda.

Luego de que logró escapar tuvo que resguardarse en la casa de una señora “que sé que tiene temple y que no se iban a meter con ella. Allí me quedé tres días, conseguí como pude un dinero y arrendé otra casa en el barrio Las Trinitarias, que fue donde me escondí; sin embargo, varias personas que me lograron ver, y que yo conocía, me dijeron que pensaban que estaba muerto, porque eso les había dicho el odontólogo con el que trabajaba, lo que me llevó a pensar que quizá él pudo ser el responsable de lo que me pasó”.

Quizá una de las razones por la que lo habría hecho fue porque para que lo pudiese dejar de amenazar y tratar mal en su casa, Ignacio lo habría amenazado a él con denunciarlo por presuntos casos de abusos sexuales en el municipio, que según vecinos de la zona todos sabían de ellos, pero como el hombre es conocido allí nadie lo acusó.

Al final descubrieron dónde vivía nuevamente y llegaron a amenazarme, incluso con armas de fuego. Es por esto que tomó la decisión de acercarse a la Alcaldía para hacer la denuncia, así como también a la tesorería de esa jurisdicción. “Allí me dijeron que no tenían dinero para ayudarme a salir. De ahí me dijeron que fuera para la Alcaldía de Baranoa, que me iban a ayudar, y pues me dieron un dinero para ir a Barranquilla, así pude por fin descansar, por así decirlo.