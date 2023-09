Fentanilo: la doble misión de rastreo de las autoridades

El mes anterior, el director de la Policía Antinarcóticos, general Alejandro Zapata, expresó en declaraciones a un medio nacional que se buscaba con el Gobierno tipificar como delito hechos relacionados este medicamento que está siendo desviado con fines ilegales. Incluso, basado en su declaración, reconoció que en la actualidad no se contaba con herramientas jurídicas para castigar el tráfico de fentanilo. “En este momento no está penalizado, no está categorizado como un delito”, dijo el oficial.

Es de resaltar que durante el año 2022 la Policía Nacional logró la incautación de 1.439 ampolletas de fentanilo en todo el país, y en lo corrido del año 2023 se han incautado 1.281 ampolletas. Y solo en la ciudad de Medellín se han incautado 381 ampolletas en 5 casos realizados en el presente año y en el resto del país se ha registrado incautaciones en los departamentos de Sucre, Risaralda, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca y Norte de Santander.

En ese sentido, el representante de la agencia fiscal señala que actualmente el tráfico de fentanilo sí está consagrado en la ley penal como delito. “Esa consagración está prevista en el artículo 376 del Código Penal colombiano que nos habla del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Allí nos dice la ley penal que el que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, transite, transporte, lleve consigo, almacene, conserve o elabore o venda u ofrezca algún tipo de sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas, quebrantará ese delito e incurrirá en prisión de 128 meses a 360 meses y multa en cuantía de 1.300 salarios mínimos a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Agrega además que sobre esas sustancias, el Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2020, “ante la proliferación de drogas sintéticas y de sustancias prohibidas, expide una resolución 315. Allí se reglamentan o se actualizan los listados de los estupefacientes de esos precursores o sustancias que son sometidas a fiscalización por parte del Estado y que son como clasificadas como de monopolio del Estado. Es decir, esos son medicamentos de un control especial para el consumo humano y, por esa razón, el Ministerio de Salud los incluye en un listado donde reglamenta cómo va a ser su comercialización, cómo va a ser la venta de este tipo de productos. Allí se incluye al fentanilo como una sustancia prohibida”.

Para el fiscal existe un desconocimiento por parte de los funcionarios de policía judicial, de los fiscales, de los ciudadanos de que este tipo de sustancias están siendo utilizadas para drogarse por parte de las personas. “En ese sentido la Fiscalía y la Policía Nacional y el CTI actualmente está capacitando a peritos en esas nuevas sustancias psicoactivas, en esas drogas emergentes, enfocándose a la identificación y al manejo seguro de este tipo de sustancias. El fentanilo es una sustancia altamente nociva para la salud, esta sustancia si no se maneja con el cuidado adecuado, si no se maneja con el protocolo adecuado, puede causar la muerte de las personas, puede no solamente drogar a un ser humano sino que puede causar su muerte a través de la inhalación, a través también del consumo, de la ingesta, incluso por los poros de la piel”, advierte.