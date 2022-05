“El hombre que abusó a mi hija está suelto y nos acecha”

“Yo llegué a su casa arrendando un apartamento, la niña tenía 11 años cuando llegamos allá, ellos, él y su mamá, se ganaron la confianza, y al ver que yo estaba sola con mis hijos y vio la manera de abusar de mi hija mayor tres años después”. Así lo aseguró Carmen.

La víctima, quien se encuentra a días de cumplir 16 años, relató a su progenitora lo que le ocurrió esa tarde de diciembre.

“Yo estaba pintando el apartamento con mi hijo, entonces Daniel me dijo que si mi hija lo podía acompañar a hacer un mandando. Pero este hombre la llevó para otro sitio. Cuando ella regresó me dijo que iba a buscar una ropa, pero se fue para donde una amiga a contarle lo que le había pasado”, dijo la mujer.

Después de ese momento, la mamá de la amiga de su hija fue alarmada hasta su vivienda a decirle que fuera urgente porque su hija estaba sangrando. Ella se trasladó y se llevó a su hija para el apartamento.

“Mi hija me dijo que había sido abusada por unos hombres en un taxi; pero a las dos de la mañana del 31 de diciembre no aguantó y me contó que el hombre que había abusado de ella era ‘Pachi Loco’”.