El giro en la historia del neerlandés que desapareció en Barranquilla

El hermetismo de la Fiscalía hizo que la opinión pública y especialmente los vecinos de Willem creyeran que él solamente se había ido. Empero, para Carlos no era así.

“Sabía que había gato encerrado. Yo me preguntaba por qué las autoridades no capturaban a la pareja de Guillermo si era el principal sospechoso de la desaparición. Él debía saber por qué no aparecía el señor, eso era obvio”.

Sumado a lo anterior, otra fuente, esta vez judicial, reseñó en conversación con este medio que cuando Peña Ramos cayó preso le relató a la fiscal que lleva el caso que él, supuestamente, contrató a unas personas “solo para que le robaran el carro al extranjero”

Ese día, la entonces pareja del desaparecido se encontraba lejos de la casa y llamó a Willem para que llegara allí, asegurándole que él lo estaba esperando. Cuando Kees Sas acudió, terminó por encontrarse con otras personas que, aparentemente, lo golpearon para luego someterlo.

Se supo que el ente acusador presume que la víctima duró unas 24 horas siendo torturada. “El CTI halló rastros de sangre en la casa que salían de uno de los cuartos y que terminaban en el patio, por eso llevaron excavadoras especiales e inspeccionaron el patio de la casa en Lucero, porque creían que los que lo amordazaron lo habían asesinado y enterrado en su propia residencia”, contó el informante.