“Él era un héroe y así lo vamos a recordar”: esposa de patrullero asesinado

Un crimen que no tiene explicación para sus familiares, amigos y vecinos. Los allegados de Naudin Córdoba, el patrullero de la Policía que fue baleado el pasado lunes 18 en Caribe Verde, se encuentran consternados por la manera en la que fue atacado por sujetos desconocidos, pues todo derivó en su muerte, tres días después.

Su esposa, Jennifer Aráoz, dio declaraciones respecto al homicidio del uniformado, asegurando no saber qué ocurrió detrás del hecho.

“Estoy consternada por todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo, sus familiares, sus hijos sobre todo. No entendemos por qué le pasó esto. Aún no hay ningún indicio, ninguna pesquisa. Él jamás tuvo problemas con nadie, esa es la gran duda, si no era una persona problemática, era alguien intachable”, señaló.