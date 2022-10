“Le alquilé el lote a una organizadora de eventos”: dueña de Mediterrané

De esta forma inició su relato Adriana Botero, propietaria de la cabaña Mediterrané, ubicada en el sector de Punta Roca, en Sabanilla, lugar donde el pasado lunes 24 de octubre una fiesta que se celebraba en el lugar terminó con una intensa balacera entre invitados al evento.

En diálogo con EL HERALDO, la propietaria explicó que el pasado viernes 21 de octubre se encontraba fuera del país y fue contactada por WhatsApp por la organizadora del evento, quien le consultó por la disponibilidad del sitio para el domingo 24 de octubre. “En principio le dije que no porque estaba haciendo unos arreglos en el kiosko; me dijo que no importaba porque era un cumpleaños y ellos querían hacer la fiesta a la orilla del lago con un grupo vallenato que habían contratado. De hecho, eso me pareció más simple pues en el lago no hay perturbación a los vecinos. Sin embargo, le pedí que se asegurara en todo momento que la música no se fuera a salir de tono y fueran muy altos los decibeles. Confié en su organización y criterio”, anotó Botero.