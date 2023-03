Disparan contra bus en intento de atraco en cercanías a la Zona Franca

De acuerdo con el relato del conductor del vehículo adscrito a la empresa Coolitoral, el desconocido pretendía reducir la velocidad de este para que sus cómplices ingresaran: “Voy hacia la Zona Franca, recogí a un pasajero, cuando se montó sacó un arma y trató de reducirme para que yo aguantara el bus y se pudieran montar tres cómplices más a atracar a todo el mundo”.

El chófer reaccionó. “Yo no me dejé, cerré la puerta, el tipo me hizo un tiro al lado. Le di rápido hasta más adelante y ya ahí los pasajeros y yo cogimos al sujeto, lo agarramos y lo bajamos”, agregó.