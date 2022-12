Directora de Asocentro denuncia “agresión verbal” de comandante de la Mebar

Luego de lo sucedido, Pardo indicó que se dio una reunión en la Oficina para la Seguridad y Convivencia del Distrito, en la que precisó que por segunda vez volvió a ser “agredida verbalmente” por parte del coronel Barrero.

“Por segunda vez atentó contra mi buen nombre, mi trabajo gremial, desde el momento cuando me grita y me dice que estoy juzgando su trabajo porque se supone, que según él, en el centro no están pasando cosas”, señaló.

Además agregó que: “Él mismo trajo a colación que “no habíamos comenzando bien desde el día aquel”, y yo le dije que fue ese día cuando me irrespetó y hasta el día de hoy no he recibido una disculpa de su parte”.

Trascendió que, según la dirigente gremial, el coronel Jorge Urquijo, comandante de la Policía Mebar, se habría comunicado con ella para expresar disculpas por parte de la institución. Asimismo, aseguró que se comprometió a respaldarla para que “nada le pasara”.