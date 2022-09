Digno Palomino no fue hallado en su lugar de detención: Inpec

Además, frente a lo expuesto, un abogado de Palomino consultado por esta casa periodística manifestó que su defendido desde el lunes 12 había salido a una “cita médica” y “eso se le notificó al Inpec”. “Salió y regresó”, detalló el representante vía telefónica.

Posteriormente, sobre la situación de este martes 13, el penalista aportó el material en el que su prohijado dio las razones por las que debió salir del domicilio en la misma noche del lunes.

En los videos, con una duración de 2:50 minutos ambos, Palomino explicó: “Yo me encuentro en Barranquilla, no me he fugado. No me encuentro prófugo”. Luego señaló que “desde el sábado (10 de septiembre) pasaron unos movimientos raros” en dicho inmueble.

Y, de acuerdo con lo expresado por el investigado, “ayer en la tarde (lunes 12) fue el teniente del CAI de La Aduana y solicitó mi presencia, pero yo me encontraba en una cita médica por cuestión de mis intestinos y la cuestión del brazo”, dijo Palomino en un video, en que oculta su rostro con un emoji de WhatsApp.

Por la noche, según el relato, los uniformados habrían regresado a la casa y, “con la insistencia”, “no me gustó eso”.

Por eso, de acuerdo con Palomino, “se solicitó un cambio de domicilio ante la Fiscalía, por parte de mis abogados, de manera privada”. Sin embargo, posterior al haber elevado la solicitud a la Fiscalía y al juzgado correspondiente, este decidió abandonar la casa junto con su familia.

Tal documento sobre la solicitud de cambio de domicilio fue aportado por la defensa de Palomino.