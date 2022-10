Dictamen forense revelará las causas de la muerte de Karolay

A nueve días de su muerte, la familia de Karolay Jiménez Argüelles tiene el corazón destrozado, pero con la expectativa de esperar el resultado de necropsia de Medicina legal para saber el paso a seguir con referencia a su muerte en la clínica Santa Mónica, en donde según afirmaron sus seres queridos realizando un mal procedimiento médico que originó su deceso tras dar a luz.

La joven, de 22 años, estaba ansiosa de conocer a su bebé, pero todo terminó en fatalidad. Jiménez perdió la vida, pero la criatura nació con vida y permanece en excelentes condiciones de salud al cuidado de su padre y tías.

EL HERALDO se trasladó hasta el barrio El Por Fin, en Barranquilla, sector donde residen los parientes, y estos entregan detalles del caso. Aquel 21 de octubre, funcionarios del centro asistencial les informó que la mujer había fallecido por un paro cardiorrespiratorio, mientras estaba en una sala de UCI, intubada.

Dicho aviso les cambió la vida, pero al tiempo iniciaron los interrogantes que hasta el momento no logran resolverlo, porque durante su periodo de gestación fue “tranquilo y sin inconvenientes”.

“El parto de mi hija fue normal, su bebe nació en buenas condiciones. La odisea comenzó después que le extrajeron la placenta, allí se vino el útero y otros órganos, que no supimos cuáles eran. Tres horas más tarde nos informan que debían hacerle una ‘pequeña cirugía’ porque tenía una hemorragia”, detalló la progenitora, Yenni Argüelles.

Pese a ese contratiempo que hubo tras el nacimiento, sus allegado tenían la esperanza que todo estaría bien; sin embargo, esto no fue así porque a las 11: 00 de la mañana del 20 de octubre los médicos comunicaron que tenían el 98% de mortalidad junto a la hemoglobina y saturación, baja. Un día después, los profesionales de la salud confirmaron su deceso. “Mis sentimientos estaban encontrados cuando me dieron la noticia. La muerte de mi hija me tiene indignada porque solo me imagino su sufrimiento, no quiero que le vuelva a pasar a otra persona”, agregó Argüelles.

De esta manera, interpusieron la denuncia ante la Fiscalía, la cual espera el dictamen del Instituto de Medicina Legal, quien arrojará las causas de su muerte.

“Me dijeron que esperara el estudio, porque deben hacer las averiguaciones de la muerte. Por la dignidad de mi hija y demás mujeres voy a llegar hasta el final. La vida nos cambió”. A su vez recordará a la hija, menor de cinco hermanos, como “una muchacha ágil, despierta, alegre y emprendedora”.