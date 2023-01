Desplazamiento forzado intraurbano, un fenómeno que pide intervención

Luego, todo se calmó para ella y pensó que nunca volvería a ser desplazada. “Sentía la marea baja, y con el tiempo me mudé a Villa Zambrano. Prácticamente al mismo tiempo compré en El Manantial y me la he pasado siendo comerciante para sacar adelante a mis hijas”, acotó.

Carmen sostuvo que también ha contado con la compañía de dos sobrinas suyas, y que una de estas estaba junto a ella aquel día de noviembre, ese en el que sintió miedo después de varios años.

Esa vez, los tres hombres quisieron arremeter contra la joven, pero esta logró ponerse a salvo y “antes de irse, el que se identificó como el jefe me dijo que si me volvía a ver me iba a matar, igual que a mis hijas y mi familia”.

Ella tiene casi mes y medio sin pisar El Manantial, pero asegura que esas personas ya se apropiaron de aquel lugar en el que, supuestamente, ubicaron un expendio de drogas.

La mujer interpuso una denuncia ante la Fiscalía y pidió a las autoridades que la ayuden a recuperar su tranquilidad.