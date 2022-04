Denuncian a patrullero de Policía de Barranquilla por violencia intrafamiliar

Contó que ella decidió poner fin a la relación sentimental el pasado martes de carnaval, 29 de marzo, luego de un episodio violento del que salió lesionada.

“Ese día estábamos discutiendo y yo le dije que se fuera de la casa. Entonces me insultó y con la tonfa me golpeó en las piernas y la cabeza”, sostuvo la mujer.

Agregó que después de esa pelea se dirigió a la sede de la Fiscalía en Soledad, municipio en el que reside, y presentó la denuncia por maltrato intrafamiliar.

“En medicina legal me dieron ocho días de incapacidad, llevé el dictamen a la Fiscalía, pero como sentí que no me agilizaron el proceso acudí a la secretaría de la Mujer”, dijo.

El dictamen, conocido por este medio, señala que al momento de la observación la mujer presentaba “maltrato físico en superficie corporal” y que el mecanismo traumático de lesión fue “contundente”.

Según la víctima, la agresión más reciente sucedió el pasado sábado 23 de abril, cuando el uniformado la habría citado para negociar la venta de una casa propiedad de ambos.

“Me llamó y me dijo que había un posible comprador de la casa. Yo lo vi tan inofensivo que fui al lugar en el que me citó y, como el señor con el que íbamos a hablar sobre la venta de la casa no había llegado, nos sentamos en un establecimiento en el barrio Simón Bolívar a esperar. Cuando yo presentí que algo malo iba a pasar le dije que ya me iba para mi casa y a él no le gustó, entonces hizo un movimiento brusco con el brazo y tumbó una botella y las esquirlas me cortaron en el pie”, relató.

La mujer manifestó que pudo huir de esa situación cuando su presunto agresor fue al baño del establecimiento.

“Salí corriendo con su casco de Policía en la mano, llegué al comando y puse la queja, pero me dijeron que la culpa era mía”, sostuvo.