Encuentran cuerpo sin vida de conserje en colegio de Barranquilla

Este medio conoció el relato Liz Moreno, una prima de Moreno Chamorro, quien consternada por lo sucedido, dio detalles de las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo sin vida de su allegado. “Lo encontraron a las 6:30 de la tarde y la sangre ya estaba seca. El callejón donde lo hallaron estaba oscuro, tenía contusiones en la cabeza, una de las cuales parecía producida por un golpe contundente, y también le faltaban algunos dientes”, expresó la familiar del hoy occiso.

“Él desempeñaba muchas tareas de mantenimiento dentro de la institución, realmente era alguien muy tranquilo y servicial”, manifestó la allegada de Moreno sobre la forma en la que recuerda el cómo era su primo en su lugar de trabajo, y lo que representaba para la comunidad del colegio.

Hasta el momento el confuso hecho se encuentra en investigación por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Por su parte, Moreno afirmó que los representantes del colegio no se han pronunciado respecto al tema.

Asimismo, la mujer hizo un llamado a las autoridades y pidió que el caso no quede impune. “Por favor no lo dejen pasar, porque realmente queremos saber cómo murió, y sobretodo que se haga justicia. Estamos seguros que no fue una muerte natural”.