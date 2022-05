“De las 21 mujeres asesinadas en el Atlántico 98 % eran madres”

El caso de Margarita Gómez Márquez no deja de asombrar. Pese a que se descubrió que fue asesinada el pasado 18 de diciembre en Galapa, hoy todavía se escuchan los comentarios sobre la forma cómo terminaron con su vida y, de paso, con la de su bebé, pues en el momento de los hechos la joven administradora de empresas tenía seis meses de embarazo.

De no haber ocurrido ese trágico episodio, Margarita hubiese celebrado ayer su primer Día de la Madre, estrenándose como mamá, en sentido que ‘Sarita’, como se iba a llamar su hija, habría tenido dos meses de nacida.

“Para esta fecha del Día de las madres, ella (Margarita) me mostraba el regalo, pero no me lo daba hasta el día que era. Le compraba a su abuela, su tía y a su hermana, nos cocinaba y después nos reuníamos en familia a echar cuento y reírnos (…) tantos recuerdos que le doy gracias a Dios porque, en medio de tanta tristeza, sé que me la regaló 25 años. Pero es duro, muy duro pasar este primer año del día de la madre sin mi niña”, dijo Janeth Márquez, madre de Margarita.

La madre, en medio de su voz entrecortada, mencionó que “yo le dije a mi familia que no me felicitaran (ayer) porque mi hija era muy especial, ella dormía conmigo y me decía que lo hacía para ser la primera en felicitarme (…) estos día he estado más triste todavía porque no voy a estar con mi hija”.