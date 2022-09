Dayanis, una luz que se apaga en la Policía tras caso de abuso

De acuerdo con el relato de la progenitora de la patrullera este proceso avanzó mucho desde el principio; sin embargo, en estos momentos está aguantado a falta de un examen: “la valoración psiquiátrica que se solicitó desde el mes de abril, pero hasta el momento Medicina Legal no la ha realizado y eso que la solicitó la misma fiscal del caso”.

“Absolutamente hay muchas pruebas que inculpan a estas dos personas, sobre todo videos. Realmente no sentimos el apoyo de la Policía, porque desde el momento que ella llegó a Barranquilla prácticamente olvidaron el caso”.

Para Albis, lo que a De las Salas la tiene en ese estado es saber que le “han mentido tanto, le dicen que estas personas no siguen laborando, cuando nosotros sabemos que no es así, ellos siguen vinculados a la institución. Hay muchas veces que no nos han dado la cara y mucho menos nos contestan los teléfonos”.

“Le pedimos a Medicina Legal que por favor se compadezca de la situación que esta joven está pasando y que acelere la prueba que ella necesita porque lo único que ha pasado es que ella ha decaído mucho y pues gracias a Dios ella no ha logrado su cometido cada vez que lo ha intentado, porque si no este caso quedaría impune”.

Albis confirmó a este medio que la mamá de uno de los implicados estuvo muchos días escribiéndole al Whatsapp a Dayanis, pero nunca accedieron a hablar con ella. Otro de los jóvenes quiso hablar con ella, pero nunca hubo comunicación alguna tampoco.

El pedido a las autoridades no pudo ser otro por parte de Saltarín y su familia: “Clamamos justicia, no queremos que este caso quede así, a mi hija la abusaron y aún no hay capturas”.

Finalmente, la mujer dio a conocer que comenzó realizar una obra en su casa para que su hija pueda volver a sonreír: “Ahora mismo están construyendo un local a un costado de la vivienda, porque la idea es que cuando mi pequeña salga se ponga a vender ropa ahí, yo la ayude y pueda estar pendiente de ella todo el tiempo. Quiero que mi hija vuelva a ser feliz”.