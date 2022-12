Darío Laíno: el hombre con cuatro alias y 20 años en la impunidad

Los detectives llegaron, preguntaron por él, una secretaria los anunció y, al cabo de unos minutos, el hombre salió y se identificó ante los cuatro funcionarios que vestían chaquetas impermeables verde fluorescente. Estos lo rodearon y uno sacó de un bolso el acta del orden de captura, que leyó, no sin antes comunicarle los derechos del capturado. No hubo acción. No hubo intento de fuga. No hubo un vasto operativo. Así cayó en poder de la justicia colombiana el hombre que, según registros de la Fiscalía General de la Nación, fue clave para que las Autodefensas Unidas de Colombia se expandieran y se consolidaran en la región Caribe a través del llamado Grupo Atlántico o Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte.

De acuerdo con versiones aportadas por exparamilitares postulados a Justicia y Paz, la presencia de Laíno Scopetta en la estructura paramilitar se remonta supuestamente a 1997 con una acción criminal que se perpetró en el municipio de Fundación, M a g d a l e n a , específica - mente en el corregimiento de Santa Rosa de Lima. En los archivos históricos se habla de una incursión c o m a n d a d a por este personaje donde r e s u l t a r o n heridos varios guerrilleros, pero además m u r i e r o n acribillados empleados de fincas de la jurisdicción. Todo se habría dado con el fin de mostrar el poder del grupo armado y de confirmar su presencia en la región.

Sin embargo, en la macro sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla contra Édgar Ignacio Fierro Flores, alias Don Antonio, y otros miembros del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC se registra que Ojos Azu- “Fue fundador, financiador y jefe del frente José Pablo Díaz”. Tito Yesid Castellanos General de la Policía Nacional Fotos archivo y Prensa Dijín Agentes de la Dijín custodian al ‘expara’ tras su traslado desde Barranquilla a la capital del país. Fotografías de Darío Laíno Scopetta que hacían parte del archivo judicial de las autoridades. La última gráfica corresponde al momento en que es reseñado el pasado 30 de noviembre en la ciudad de Bogotá por un perito de la Dijín, luego de ser capturado en una acción en el norte de Barranquilla.

El pasado 3 de diciembre, días después de que se materializara la orden de captura contra el condenado Laíno Scopetta, su defensa interpuso un ‘habeas corpus’, acción constitucional que tutela la libertad cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, con el argumento de que este, a pesar de tener una sentencia condenatoria encima, se le concedió el recurso de apelación. Sin embargo, el togado que recibió la solicitud señaló que no podía intervenir en la decisión del juez natural de la causa y se negó a emitir una decisión. En ese sentido, Laíno Scopetta permanecerá en prisión. Habeas Corpus Solicitud les, o ‘M1’, o ‘José Miguel’, o ‘JM’, se vinculó a las autodefensas de Jorge 40 hacia el año 2000, época en que se le empezó a relacionar con homicidios selectivos y con la extorsión, acoso y amenaza a finqueros y a comerciantes, algunos de los cuales alternaban con él en el negocio de la palmicultura y la ganadería.

De ese documento se desprende cómo Laíno Scopetta encajaba en la estructura hasta el punto de estar entre Salvatore Mancuso y Jorge 40 como jefe de la cúpula ‘Para’.

“El jefe de fi n a n z a s d e los paramilitares en el Atlántico fue por 7 años un misterio, tan solo la cúpula ‘Para’ conocía su identidad, el resto de los miembros del grupo ilegal le decían simplemente Ojos Azules. Y había un buen motivo para mantener su identidad bajo el anonimato, Darío Alberto Laíno Scopetta, llevaba una vida paralela que les convenía proteger, la de un influyente y próspero empresario, miembro de una respetada familia de origen Italiano y dueño de varias empresas que mantienen relaciones con el sector oficial y, claro, con el privado…”, se detalla en la sentencia.