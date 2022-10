Matan a bala a joven de 22 años en Las Nieves: cuatro capturados

Después de ello, al parecer, unidades de la Policía lograron las capturas de cuatro individuos que, según las autoridades, estarían implicados en el caso de Ortiz. Dos de estas personas fueron identificadas como Alfredo Ruiz Banques y Adolfo Bajaire Gutiérrez, quienes resultaron lesionadas, aparentemente, cuando iban a ser aprehendidas por los policiales.

Ante lo sucedido, una pariente del hoy occiso, quien pidió no ser identificada, señaló: “A mí me llamó el papá para avisarme que lo habían matado, Jhon era el menor de cuatro hermanos. Él estaba reunido en la casa de uno de los muchachos y luego realmente no sabemos lo que sucedió, solo que le dispararon una sola vez, más o menos a las 11 de la noche”.