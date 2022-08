Ex senador Laureano Acuña denuncia amenazas de supuesto grupo criminal

El ex congresista Laureano Acuña manifestó este lunes que acudirá ante las autoridades locales para denunciar recientes amenazas contra su vida que fueron publicadas a través de la red social Facebook, en una cuenta o perfil que aparece bajo el nombre de ‘Luis Castro Rodríguez’ y que además, desde hace algún tiempo, la misma viene atribuyéndose atentados criminales ocurridos en Malambo usando el término ‘Clan Sombra’ como si se tratara de una naciente estructura criminal.

En diálogo con EL HERALDO, vía telefónica, el político del partido Conservador señaló que el pasado fin de semana, a través de un mensaje de la cuenta antes mencionada, se citó su nombre con relación a un plantón que se hizo en las afueras del Hospital de Malambo en protesta por supuestos malos servicios en la atención del público.

“El sábado convocaron a un plantón por la queja del mal servicio que presuntamente presta el centro asistencial. Después del plantón conminaron a los directivos del hospital para que mejoren el servicio o, si no, en 15 días mataban a uno de ellos o al ex senador Laureano Acuña”, repitió el ex congresista.