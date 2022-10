“Estamos desesperados, solo queremos que hallen a Willem”

Ya se dijo que dos de los procesados viajaron a Cali en el carro de Willem tras ser desaparecido, que quien fue su pareja sentimental, de acuerdo con el ente acusador, le “robó” de $69 a $76 millones de las cuentas bancarias suplantando su identidad, que de la vivienda en Lucero sus raptores sacaron dinero en efectivo que rodea los $200 millones, que cobraron los arriendos de los 12 apartamentos que tenía y otras cosas más. Pero eso ya no importa ni para su familia, ni para la autoridad, pues solo quieren encontrarlo, o a lo que queda de él.

Justino Hernández, director de la Fiscalía Seccional Atlántico, habló en exclusiva con EL HERALDO sobre el caso de Kees Sas. Esto dijo: “El reto institucional es hallar el cuerpo del ciudadano neerlandés. Nosotros judicializamos unas tres personas con evidencia que señala que ellos fueron partícipes de la desaparición del hombre desde el pasado 27 de agosto de 2021”.

Sostuvo que “estas personas se apropiaron de los bienes de la víctima”, pero insistió en que “lo que se quiere es pasar de esa desaparición al homicidio como tal, encontrando el cadáver, que entre otras cosas es lo que nos pide su familia”.

Hernández señaló que para la investigación designaron un fiscal especializado, así como un equipo de policía judicial del Gaula Militar. Reveló a su vez que “con los procesados, la Fiscalía está trabajando en una posible negociación (preacuerdo) para efectos de lograr el esclarecimiento del suceso”.

“Tenemos unos indicios en temas de fluidos corporales (sangre) que dan a entender que posiblemente el ciudadano sufrió heridas estando en su casa. No puedo decir qué banda participó en esta desaparición, no tengo soporte probatorio, pero sí puedo mencionar que ha habido cuatro actividades orientadas a lograr la identificación del lugar donde se encontraría la víctima; sin embargo, no ha sido posible ubicarlo”, finalizó el fiscal.