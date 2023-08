“Me dijo ‘para o me tiro’, pero no creí que lo iba a hacer”: taxista

“Eso me parece muy caro”, fue lo que según el taxista la mujer dijo. “Le pregunté el por qué no me había preguntado antes. Ella se molestó un poco y me dijo que la dejara allí (aún no estaba en el edificio al que iba), que no me iba a pagar. Yo le contesté que no me pagara que entonces la iba a devolver de donde la recogí”, explicó.

En la información brindada, el conductor agregó que no podía dejarla allí tirada, pues en la empresa tienen una política en la que si dejan a un cliente “tirado” nos suspenden por ocho horas.

“Déjame aquí o me tiro, yo le respondí que bueno, que ese era su problema”, declaró. Sin embargo, nunca pensó que lo haría de verdad.