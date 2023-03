“Los niños lograron salir, pero el menor estaba durmiendo y quedó dentro”

Beltrán contó que muchos vecinos trataron de apagar el fuego, pero como no cuentan con el servicio de agua “les tocaba ir a otros barrios a traer como podían. Un vecino que estaba haciendo unos arreglos cogió arena, la echó y ahí medio se controló”.

“Yo fui hasta el CAI de la Policía porque no llegaban los bomberos, y allá me dijeron que ya los habían llamado, pero yo me dirigí hasta la estación y el de recepción me confirmó que nadie había hecho alguna llamada, de inmediato encendió las alarmas”, agregó el familiar.

Con respecto a lo que pudo haber generado la conflagración, el hombre indicó que “pudo haber sido un corto por el mal estado de los cables, ya estaban viejos”.

Este medio conoció que la madre del menor fallecido trabaja en la ciudad de Bogotá y el padre en Medellín, por lo que el pequeño y sus tres hermanos los cuidaban su abuela y una tía, quienes no estaban en el momento de la tragedia.