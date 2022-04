Familia de Margarita Gómez recibe su diploma póstumo

“Recibo con gran tristeza en mi corazón este título de mi hija por el que tanto insistimos; por el que hicimos tantas cosas para obtenerlo. Lo recibo con gran orgullo, aunque ella ya no esté. Yo fui egresada de esta universidad en el programa de matemáticas, y quería que ella también lo fuese, lástima que lo reciba en estas condiciones”, dijo Janeth Márquez.

La mamá de Margarita hizo una petición al director de la institución, Danilo Hernández Rodríguez, para que la ayuden en el proceso jurídico del crimen:

“Hoy le pido al señor rector su ayuda, ya que he consultado con muchos abogados, algunos le han colocado peros a este caso, otros solo me han estafado, y quiero que me ayuden a conseguir uno, porque el que tenemos ahora, que es de la Defensoría del Pueblo, tampoco tiene el interés, por eso hoy les pido a ustedes como la universidad donde mi hija pasó muchos semestres que me brinden esa ayuda”.