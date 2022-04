“A Colombia le quedó grande el caso de mi hija”: mamá de Margarita Gómez

“Yo les pido a las autoridades que esclarezcan el caso, que hagan algo. Llevamos casi cuatro meses en lo mismo, mi hija hubiera cumplido años de nacida este jueves y si a ella no la hubieran arrancado de mi lado tuviera ya 26 años, y ya la bebé hubiese nacido porque su nacimiento estaba programado para mediados de marzo”, mencionó Márquez, asegurando que aun con el pasar de los meses “todavía no tenemos nada concreto, estamos en el mismo lugar de cuando partimos”.

Janeth no se explica cómo habiendo un presunto responsable el caso no ha avanzado: “A Colombia le quedó grande el caso de Margarita Gómez, su feminicidio le quedó grande a la justicia. A mí lo que me da impotencia es que mientras yo no tengo a mi hija, el asesino está feliz disfrutando de la vida, y eso no es justo”.

La progenitora de la joven mujer hizo referencia al principal sospechoso del crimen, ese hombre que en su momento tuvo una relación con la víctima y por la cual quedó embarazada.

¿Dónde está esta persona? No se sabe, y por ello Márquez señaló que pareciese que “hay una serie de cosas que se están entretejiendo en el caso de mi hija para que no se esclarezca, eso me tiene inconforme”.