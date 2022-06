Caso Las Malvinas: “La bala entró y salió causándome dos heridas”

Iris Borja De la Hoz, de 44 años, es una de las mujeres que resultaron heridas en el mismo ataque a bala en que fueron asesinados Arturo José Rodríguez, de 21 años; y Cristian Guerrero Martínez, de 24, la noche de este domingo en el barrio Las Malvinas, y relató a EL HERALDO cómo este hecho tiene consternados a los habitantes del sector, quienes están cansados de las pandillas y reclaman justicia por lo sucedido.

“Yo estaba en mi casa cuando escuché dos disparos, no es usual en mi persona que yo salga, pero me asomé un momento a ver que sucedía, ya que tenía a un sobrino en la calle. En ese momento veo a lo lejos que ya lo traía mi hermano junto a mi sobrina y se escucharon más tiros, por lo que salimos corriendo, y cuando iba a saltar un muro la bala me impactó en la pierna izquierda”, dijo la mujer mientras reposaba la extremidad posterior lesionada en una silla.

La marca del ataque que segó la vida de los dos jóvenes quedará estampada en su cuerpo para siempre: “En el momento yo no sentí nada, ya cuando entro de nuevo a mi residencia sentí el ardor y observé que tenía dos heridas que me sangraban”.

La bala ingresó y salió en el mismo instante, dejando dos orificios en la pierna de la mujer. Borja De la Hoz fue trasladada por su esposo a la Clínica San Ignacio, donde no la pudieron atender, siendo remitida al Camino El Bosque, lugar en el que fue recibida por los galenos.

Las dos mujeres heridas se encontraron en el instante del ataque como si del destino se tratara: “Yo no sabía de donde venía la otra muchacha que también resultó lesionada en la pierna, pero cuando yo ingreso a mi casa ya ella estaba adentro y votando demasiada sangre, quizá huyendo de todo el alboroto pudo encontrar refugio aquí dentro”, dijo Iris.

Este medio conoció que, aparte de las dos heridas, un joven del sector también resultó con una lesión, la cual se presentó en el momento que una bala rozó en su pie izquierdo.