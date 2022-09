“Me rompe el corazón con lo que mostró la necropsia”: madre de joven soldado

Los resultados de la necropsia validaron el escrito de “muerte violenta” que hace aproximadamente dos meses aparecía en su acta de defunción. Un “trauma de abdomen cerrado” fue la causa de su muerte. La noticia de que Esneider Anillo Moreno, de 19 años, había sido encontrado desplomado, pálido y con aparente signos de intoxicación, en uno de los baños del Batallón De Infantería No.19 Joaquín Paris, en San José de Guaviare, toma menos credibilidad para su familia, luego de que en sus manos tuvieran el dictamen de los peritos forenses.

EL HERALDO llegó hasta la carrera 3E con calle 53, del barrio Las Américas, vivienda en la que residen sus familiares, y en las que se reunieron para pedir justicia por el hecho.

Karenis Milagros Moreno no se separó en ningún momento de un cuadro que tiene la foto de “su pequeño”. En diálogo con este medio mencionó que “es muy triste ver lo que dio el dictamen, a mi hijo me lo mataron, no es justo que él se haya ido para cumplir sus sueños y me lo devuelvan como lo hicieron”.

La conversación se detuvo cuando la madre del joven comenzó a hablarle a su retrato entre lágrimas, pronunciando palabras que se clavaron como estacas en los corazones de los presentes: “Te amo, tu tenías muchos deseos para mí, me ibas a regalar un casa, pero no era la idea que te mataran allá”.