“Un ser muy querido que quería ayudar a todos los jóvenes que podía”

Gustavo Adolfo Shadid Manosalva se había alejado de aquel camino tormentoso del cual es difícil salir solo; pero, del cual él sí pudo. Este joven, de 24 años, fue asesinado a bala en la tarde de este martes 20 de septiembre en el barrio Renacer, del municipio de Soledad.

De acuerdo con sus familiares, las drogas duraron mucho tiempo “apoderadas de su ser”. “Hace unos años estuvo en ese mundo de la droga y logró salir de allí. Reconoció que era malo ese camino y por eso quiso ayudar a los demás”, expresó un allegado de Shadid Manosalva.

Sobre su personalidad, la persona lo describió como un chico muy sociable. “Todos los amigos lo recuerdan bastante. Le gustaba ayudar a los demás. Trabajaba en la URI de menores desde hace tres años y ahora mismo estaba de vacaciones. Tenía ese don de ayudar a los chicos que estaban en el mundo al que él perteneció. A muchos le ha dado duro su muerte”.

Los hechos y el porqué de estos aún resultan confusos para todos sus conocidos, quienes relataron que el joven salió para la tienda y de ahí no saben sino todo lo que dijeron los testigos: “Solo nos dicen que llegó un hombre y le disparó una sola vez. Nadie dice nada, lo único que se escucha en el barrio es que hay una línea imaginaria de que los jóvenes de Renacer no pueden pasar para una invasión llamada Ciudad Cortissoz y los de allá no pueden pasar para acá, pero no sabemos en realidad si su muerte fue por eso”, contó el familiar.