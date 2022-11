Caso en Villa Campestre: Familia pide investigar crimen de comerciante

Los familiares de Luis Miguel Ibáñez, quien perdió la vida en medio de un atraco dentro de su residencia en Villa Campestre, en Puerto Colombia, hoy 17 días después de su partida piden aclarar el hecho, pues aseguran que han tenido un solo encuentro con las autoridades para rendir sus declaraciones de lo acontecido.

“La investigación la asumió el CTI de la Fiscalía General de la Nación. Por parte de ellos no he recibido información directa, no he suscrito ninguna entrevista con el fiscal asignado. Simplemente liberaron un oficio adjudicando a la Policía Judicial que ellos han estado haciendo unas investigaciones”, dijo el pariente en diálogo con EL HERALDO.

En medio de la dolorosa situación que padecen por la muerte del comerciante, de 55 años, aseguran que solo hasta el pasado lunes 31 de octubre, tuvieron una cita la Sijín de la Policía, con el fin de ampliar el suceso ocurrido el 10 de octubre en el conjunto residencial.

“Queremos que las autoridades nos aclaren los hechos, que hagan las labores investigativas, es importante saber que los culpables que tramaron y ejecutaron estas acciones tengan su castigo”, recalcó el pariente del hoy occiso.

Lo encañonaron dentro del cuarto

Aquel día, la familia madrugó para realizar sus labores de rutina cuando fueron sorprendidos por tres sujetos que portaban arma de fuego y capuchas para cometer un hurto, según informó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

“A eso de las 5:15 a 5:30 estábamos dentro de la casa. Nos habíamos levantado temprano, él (Luis Miguel) sale del cuarto y baja a buscar el periódico, cuando se percata que los asaltantes ingresaron a la casa por la ventana de la cocina y nos encañonan en el cuarto”.

En legítima defensa, Ibañez reaccionó y sacó un arma traumática, por lo que terminó en un intercambio de disparos, en donde el comerciante recibió un balazo en una de sus rodillas, mientras que su hijo, de 24 años, un impacto en el hombro.

Familiares de inmediato los auxiliaron y trasladaron hasta la clínica Portoazul, el mismo día los médicos dieron de alta al joven; sin embargo su padre quedó internado porque el tiro le ocasionó complicaciones que derivaron en su muerte.

Con el transcurso de los días, el estado de salud de Ibañez se complicó y tuvo que ser ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Pese a los esfuerzos de salvarle la vida, el 14 de octubre confirmaron que no resistió y murió.