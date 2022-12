Caso Concorde: “Los sicarios estaban por aquí dos horas antes de la balacera”

Hay quienes dijeron que los jóvenes estaban en el lugar equivocado, otros señalaron que ese sitio es frecuentado como zona de esparcimiento. Unos relataron que iban por alguien en específico, el resto sostuvo desconocer qué aconteció.

Fue mucho lo que se comentó este martes entre los moradores del barrio El Concorde, del municipio de Malambo, respecto a la balacera registrada en la tarde del anterior lunes 19 de diciembre, hecho que dejó un muerto y cuatro personas más heridas por móviles que no fueron revelados por las autoridades.

Lo que ocurrió a las 5:45 p. m. en un parqueadero ubicado en cercanías a la carrera 28A con calle 25D, de la mencionada población, hizo que los vecinos de aquel sector quedaran atemorizados. Recordemos que un grupo de conocidos se encontraban allí cuando dos pistoleros a bordo de una moto pasaron disparando contra ellos en más de 19 oportunidades, detallaron testigos del suceso. La noticia no duró en regarse y de la misma manera trascendió que las víctimas fueron llevadas a centros médicos, donde en la noche de ese día se confirmó la muerte de uno de los jóvenes.

Eduardo*, familiar de Miguel Ángel Agudelo Sandoval, de 25 años, la víctima mortal, dialogó con este medio y señaló: “Nosotros no sabemos bien qué pasó, solo vimos personas y niños corriendo, además de escuchar los disparos. No enteramos de que dos amigos de él (Agudelo Sandoval) que no resultaron heridos corrieron en dirección contraria y lo auxiliaron después de ser herido, lo llevaron en un motocarro a la Clínica Campbell y de ahí fue trasladado a Barranquilla, más tarde, como a las 9:55 de la noche nos dieron la noticia”.

Mencionó el allegado del joven de 25 años que este “recibió un impacto en la cabeza y otros más en el cuerpo”. Además, indicó Eduardo que la zona donde se registró el hecho de sangre suele “llegar gente a hablar, hay barberías ambulantes, hay un señor que solda y que arregla furgones”.

“No se merecía algo así. Para mi concepto, él (Agudelo Sandoval) era un muchacho bueno, amoroso, que tenía un corazón muy bonito, transparente. Era el mayor de tres hermanos, se crio toda la vida aquí en El Concorde, no era un joven que parrandeaba, era mototaxista y por aquí todo el mundo lo quería”, agregó el pariente de Miguel Ángel y, finalizó: “Que sea Dios quien se encargue de hacer justicia”.

