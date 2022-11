“Mi perro percibió que el bebé estaba ahí”: residente de Villa Carolina

“Yo saqué a mi perro a pasear, pero todo estaba oscuro y entonces crucé al parque donde sí había luz. En ese momento escuché el llanto de un bebé, empecé a mirar en los edificios, porque jamás en mi vida pensé que iba a haber algo en el piso. Mi perro Apolo pegó un salto y me enredó con la cadena, casi me caigo, pareció como si él me tratara de decir algo”, contó Lozano a esta casa editorial.

La mujer detalló que el llanto se notaba cansado, como si el tiempo en que el bebé permaneció en el sitio antes de ser hallado hubiese sido mucho. “Cuando Apolo me hace tropezar yo quedé de frente a la banca y ahí estaba el niño. Mi primera reacción obviamente fue de asombro, por lo que llamé a una muchacha que iba pasando, ella también estaba asustada por lo que veíamos, entonces lo recogí. Una parte de la cabeza estaba en el borde y el cuerpo en la arena”.

“Lo cogí y me dijeron que iban a llamar a la Policía, yo dije que llamaran al que quieran porque yo me tenía que llevar al niño al edificio, alguien tenía que darle tetero porque se estaba chupando los deditos, demostraba que tenía mucha hambre”, agregó Lozano.

A Nayibe le comentaron que en los edificios había una mujer que recientemente había alumbrado, y entonces tuvo la idea de llevarlo hasta allí para poder alimentarlo: “A mí me dijeron de una mujer que estaba recién parida y ella fue la que nos ayudó con la alimentación del bebé, fueron hasta un almacén de ropa y lo cambiaron, hasta le colocaron un nombre: Jerónimo. Ellos realmente querían quedarse con el bebé”.