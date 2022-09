Camioneta tumbó moto y se metió a una casa en Olaya

Un accidente por poco termina en tragedia cuando una camioneta atropelló a un motorizado y al emprender la huida se estrelló contra el enrejado de una vivienda, en la noche de este domingo 25 de septiembre en el barrio Olaya de Barranquilla.

En un video grabado por residentes del sector, se puede observar cómo el conductor de la camioneta huye y se detiene finalmente en la calle 74 con Carrera 34, luego de haber arrastrado por varios metros el vehículo.

“En la huida se sube al andén y revienta la reja y todo lo demás, realmente no pude alcanzar a ver si estaba borracho o no. Yo vi que estaba discutiendo con su acompañante”, relató Daniel Avendaño, propietario del inmueble afectado, a su vez relató que “cuando pasó todo quedamos aturdidos y anonadados con todo lo que sucedió. Gracias a Dios no nos pasó nada, pudo haber sido peor”.

Tras lo acontecido, el hombre fue perseguido y retenido por la comunidad, para que respondiera por los daños causados en el inmueble.

“Ya está la denuncia, la Policía vino y tomaron los datos, porque él vive a la vuelta de mi casa”, precisó el afectado.

En cuanto a los arrollados, recibieron los golpes y se desconocía el estado de salud.