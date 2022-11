Con banda de paz y grupo de millo, despiden al rector del IED Las Nieves

"No hay una palabra que pueda enmarcar todo lo que él (Jiménez Galindo) tenía. Era una persona con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, con mucha disponibilidad, activa. De una manera ejemplar llegó a la institución hace siete años y con eso demostró un trabajo arduo, tanto en la sede No. 1 como en la sede No. 2. El rector Humberto dejó muchas evidencias que son palpables de su calidad de persona", indicó Acosta.

Acotó que como ser humano "era espectacular, bondadoso, siempre estaba dispuesto en colaborar a todo (...) fue líder en su hogar y en el colegio".

Finalmente, el coordinador de la IED Las Nieves señaló: "Perdimos un gran pilar, pero sus ideas se seguirán construyendo con todos los estudiantes y la comunidad educativa".