Un grupo de personas bloquea la Cordialidad a la altura de Villa Olímpica

En medio del procedimiento, el secretario de gobierno del mencionado municipio, Luis Carlos Oquendo, mencionó que “realizamos un acompañamiento a las autoridades después de haber llevado a cabo el debido proceso por un trámite de amparo policivo. Se resolvió desalojar a estas personas que en varias ocasiones han ingresado de manera fraudulenta al predio. Han dañado el cercado, no han respetado, y por ello se procedió con las autoridades departamentales y municipales hacer la actividad”.

A su vez, Oquendo dio a conocer que no se han identificado en ningún momento con ningún ente estatal: “Estas personas no se identifican, hablan de que son desplazados, de que son víctimas, pero cuando se va a realizar los censos no entregan detalles. Nos hemos comprometido a ayudar a las personas que hacen parte del censo de Galapa”.