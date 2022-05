El agitado viaje por la 17: así atracan a conductores de bus y a pasajeros

“Yo me dirigía a eso de las 7:20 (p.m.), por la calle 17 con 25. Hice una parada porque que me sacó la mano un pasajero. Ahí paré porque ajá, había gente, motos, estaba el CAI, el ARA (negocio)… Se montó el hombre y entonces se me montaron dos más de rapidez. Me pusieron un cuchillo en el cuello y me decían dale suave, dale suave (bus). Se bajaron a unas cuadras por el puente de Rebolo. Me quitaron el producido, el celular, a algunos (pasajeros) le quitaron el celular y las carteras también…”.

Así relató para las autoridades un conductor de bus de la empresa Sobusa un reciente caso de atraco del que fueron víctimas él y unos pasajeros que llevaba con destino hacia el sur de la ciudad.