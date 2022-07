“Los paramilitares me desplazaron, y ahora ‘los Costeños’ me extorsionan”

Detalló que estos hechos, similares a los que en 2014 le hicieron perder dos de las tres tiendas que tenía en la ciudad, volvieron a ser denunciados ante las autoridades y que por ello, actualmente, dos miembros del Gaula custodian su negocio y su vivienda las 24 horas del día.

“La tienda se me ha caído enormemente, las ventas se me han bajado en un 70% en los últimos meses. El sábado fue un día que no salí de mi cuarto, y desde ahí manejaba todo”.

Señaló también que se le han ido trabajadores, pues “la gente del barrio comentaba mucho que yo me había metido con ‘los Costeños’”, pero esa misma acción no puede hacerla él, pues “para dónde me iría, cómo voy a cerrar la tienda si no tengo para dónde irme”.

A su vez, el hombre aseguró que es fiel creyente del proverbio —no hay mal que dure 100 años, pero también es consciente del complemento —ni hay cuerpo que lo resista—, y él, según dijo, ya no tiene las mismas fuerzas de antes para bregar con tal situación.

Y finalmente, Jaime pidió a las autoridades que lleguen hasta el fondo de la situación, y que no lo dejen solo.