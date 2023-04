Policía recupera camioneta robada de directora del Sena Atlántico

La directora agregó: "cuando bajé del carro me abordaron unos tipos que se bajaron de un carro rojo, tipo Mazda , modelo 323, bastante viejo, un hombre se quedó en el vehículo y dos me atacaron, me quitaron la cadena, la pulsera, el celular, la billetera, yo me arrastré en el piso pidiendo auxilio, pero nadie me socorrió”.



Rojas Solano contó que estando tirada en el piso los hombres le gritaron “te vas a hacer matar”, fue entonces cuando ella se quedó en silencio, los desconocidos se llevaron sus pertenencias, dos se fueron en el vehículo viejo y otro se llevó la camioneta Fortuner blanca perlada, de placas KXO-299 de Bogotá.