“No pude hacer nada por mi hijo, murió en mis brazos”: crimen en La Chinita

“No pude hacer nada por mi hijo, murió en mis brazos”. Eso relató Luz Mery Gutiérrez, madre de Luis Alberto Armenta Gutiérrez, el joven asesinado a puñal en el barrio La Chinita, de Barranquilla, la tarde de este lunes festivo.

La mujer, que se encontraba en la mañana de este martes en las instalaciones de Medicina Legal, no alcanzó a decir mucho de lo sucedido, pues sus lágrimas no se lo permitieron. Sin embargo, precisó que “mi bebé no merecía morir así”.