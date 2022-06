En video: delincuentes intimidan y hurtan a pasajeros de un bus

“Yo siento que el pelao se levanta de la parte de atrás, veo por el retrovisor que viene, me quedo con la expectativa y cuando me saca la pistola y me dice dame la plata mi reacción fue tomar el celular, cogí parte del dinero y lo tiré en los pies”, contó.

En medio de pánico, el transportador reaccionó y aceleró el vehículo y uno de los ladrones intercambió unas palabras con el conductor: “Me dijo si me voy hacer matar, yo le respondo, bueno vamos a matarnos, pero me pidió que le bajara la velocidad o si no me zampaba un tiro”.

Al parecer, los antisociales no alcanzaron a quitarles las pertenencias a los usuarios y se dieron a la huida con rumbo desconocido.

EL HERALDO conoció que el mismo día se presentó un caso similar en la misma empresa a la altura del batallón de la Segunda Brigada del Ejército Nacional.