$80 millones por identificación de personas armadas en cabaña de Puerto

El comandante de la Policía de Barranquilla, Jorge Urquijo, indicó que “vamos a revelar un cartel las identidades o los alias de estas personas que van a ser buscadas por este hecho. Tenemos un alias de esta persona (quien cargaba un fusil en la fiesta), esto ya está siendo presentado ante las autoridades judiciales. Sin duda esta persona fue una de las que disparó su arma de fuego, pero no sabemos si impactó o tuvo que ver con la muerte de estas dos personas”.

Este medio conoció que no era una, sino tres las personas que cargaban un arma de largo alcance, pero que estas portaban municiones de 9mm y no de 5.56mm, con las cuales se esperaban encontrar los oficiales en la inspección del lugar, pero no fue así. “Ninguna de las dos personas muertas presentan impactos de fusil, ni tampoco en la escena quedaron municiones de armas largas, todas fueron cortas como revólveres y pistolas”, mencionó el coronel.