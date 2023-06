Autoridades buscan esclarecer presunto caso de abuso sexual en Carlos Meisel

Luego de la grave situación de orden público que se registró al mediodía del pasado lunes 5 de junio en el barrio Carlos Meisel, en donde la comunidad destruyó las instalaciones de un Centro de Desarrollo Infantil, CDI, tras un supuesto caso de abuso sexual, hoy las autoridades indagan sobre la participación de un docente del lugar en este hecho y, aparte, de los autores de los saqueos.

Cabe recordar que una turba se tomó las instalaciones de la carrera 25B3 con calle 75A, en el sector antes mencionado, después de que los padres de una pequeña de 4 años, matriculada en el establecimiento, llegaran hasta el sitio en la búsqueda de un docente que, al parecer, había tocado sus partes íntimas. Los progenitores, según la Policía, habían denunciado el hecho el jueves 1 de junio y tenían en su poder resultados de un examen de Medicina Legal.

Ante el hecho, Dilson Buelvas, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio ubicado en la localidad Suroccidente de Barranquilla, manifestó que además del caso de la niña, ahora la comunidad vive otro drama: no saben qué va a pasar con los 440 pequeños que acudían diariamente a recibir clases y sus alimentos a este espacio manejado por la administración Distrital y el ICBF.

En diálogo con EL HERALDO, el líder comunal aclaró que “la situación se salió de control, pero no con los habitantes del barrio Carlos Meisel, sino con los que pertenecen a los entornos”. Este dijo que esas personas aprovecharon la situación ocurrida en el lugar para llevarse todo el mobiliario del CDI, valorado, según sus cálculos, en unos 2.000 millones de pesos.

Entre tanto, los vecinos del lugar aún no salen del asombro y la consternación, pues en varias décadas de vivir en ese lugar nunca habían vivido algo similar: “Esto fue horrible, tengo 45 años de estar viviendo aquí y nunca había visto algo así. Todo fue una batalla campal. Nosotros no dormimos, tuvimos que llamar a la empresa de gas, porque se llevaron hasta el contador”, expresó una residente y vecina del CDI.

Por su parte, la Alcaldía de Barranquilla exigió a las autoridades que se esclarezcan las denuncias en el CDI: “exigimos a las autoridades que identifiquen y presenten ante la justicia a los responsables del vandalismo y saqueo de la sede. Sus acciones violentas hoy dejan a 440 niños, niñas y mujeres sin atención”.

Además reiteraron su rechazo a los actos de vandalismo ocurridos, “rechazamos profundamente cualquier acto que atente contra nuestros niños y jóvenes, y haremos seguimiento oportuno al caso en mención para que se pueda esclarecer, prevaleciendo siempre su integridad”, comunicó la Secretaría de Gestión Social y su Programa de Atención a la Primera Infancia.

La historia

En medio de toda la controversia que se ha suscitado por el presunto abuso sexual de esta menor EL HERALDO contactó a la madre de la niña y esta relató los hechos desde el momento que fue alertada por la niña de que algo ocurría.

La progenitora argumentó que el pasado 25 de mayo su hija le indicó que un profesor la había tocado.

“Ese mismo día le reclamé a la profesora, en dos audios de WhatsApp por lo que me había contado mi hija, pero la seño me dijo que no me preocupara porque allá no había profesor”.

“Mi hija no estaba normal, estaba nerviosa en esos días, sin embargo de nuevo la mandé al CDI, creyendo que quizás todo se trataba de un mal entendido de la pequeña, ese mismo día en la noche, la menor presentó algunos síntomas en sus partes íntimas no adecuadas para su edad”, sostuvo la progenitora.

Debido a esto “el 1 de junio la madre me dirijo al Camino de la Manga, y en el lugar los médicos detectaron que algo anormal pasaba con mi hija, llegaron muchos policías y me dirigieron a la URI de la Fiscalía y posteriormente a Medicina Legal”.

“Mientras yo hacía las vueltas pertinentes para esclarecer lo que pasaba con la niña, la profesora me llamaba, que si porque no había mandado la niña al colegio, pero yo no decía nada”.

La madre continuó su relato e indicó que para el 5 de junio tenía una reunión pendiente con la psicóloga del centro infantil, quien desconocía todo el proceso judicial que se adelantaba.

“Me fui al CDI con mi esposo y mi hija y todas los papeles y las pruebas médicas y la denuncia de la Fiscalía, yo lo estaba haciendo por lo legal, cuando llegamos a la puerta del CDI la niña empezó a llorar y no quería entrar”, aseguró.

Y continuó: “mientras estábamos en la reunión la sicóloga le mostró una cartelera con las fotos de las personas que trabajan en el CDI a la niña, y la menor reconoció al profe que supuestamente la había tocado”.

De igual forma la mujer agregó que: “mientras estábamos en la reunión el presunto abusador, quien se encontraba en los pasillos del lugar, entró a actuar sospechosamente, al punto que intentó huir y en ningún momento el hombre se defendió de los señalamientos o en decir que él no era el abusador”.

Para la madre de la menor esto se pudo haber evitado, pues piensa que “hubo negligencia por parte de la profesora, puesto que yo la había alertado desde el pasado 25 de mayo sobre lo que pasaba con la niña y no hizo nada”.

“A ese hombre yo lo había visto algunas veces en la portería, se veía normal. Yo lo que quería era justicia con mi hija y que el culpable pague por lo que hizo y que no se lo siga haciendo a otros niños, y aprovecho para aclarar que no estoy de acuerdo con lo que pasó, ni con el vandalismo en el centro educativo porque eso nos afecta a todos”, expuso.

Cómo va el caso



Inicialmente el presunto abusador había sido retirado del CDI en medio de una trifulca y fue llevado al Caivas de la Fiscalía, donde fue interrogado.

Al parecer el hombre de 53 años fue dejado en libertad, mientras se efectúan todos los trámites pertinentes, entre los que están las pruebas de Medicina Legal. Mientras tanto, Policía Judicial avanza con todos los requerimientos para la individualización y captura en caso de que los resultados de Medicina Legal arrojen alguna vinculación como abusador de la menor.