25 años del crimen de madre e hija en Playa Mendoza y su autor sigue prófugo

Trascendió que a mitad de este noviembre de 2022, la Interpol emitió una circular roja en contra de Rubiel Díaz Londoño con la cual es requerido por el doble asesinato de la Vía al Mar.

Por ello, el hijo de la empresaria mencionó: “Esta persona fue condenada y actualmente se encuentra prófuga de la justicia. Queremos saber qué ha pasado con el caso y por qué no lo han capturado después de más de 21 años de estar libre”.

Arlex Torres, víctima de esta película de terror, finalizó la conversación contando que él, de no ser por Estela, hubiera sido asesinado junto a ellas.

“Yo no me fui con ellos ese día para Cartagena porque mi mamá me dijo que era un viaje de negocios, que mejor me quedara, que no era de paseo. Si yo hubiera viajado estaría muerto”, expresó.

El hombre, hoy ya en la adultez, recalcó que pide a las autoridades capturar al sujeto, en memoria de su madre y su hermana.