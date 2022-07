“‘Los Costeños’ amenazaban con matarme y llevarse a mi hija”

Las amenazas eran constantes. Los panfletos llegaban a diario. El miedo a la muerte era punzante. El comerciante del barrio Bellavista, de Malambo, quien estaba siendo víctima de extorsión, al parecer, por parte de ‘los Costeños’, y en cuyo negocio el Gaula Militar realizó un operativo que dejó a un presunto delincuente herido, contó a EL HERALDO que ya tenía 20 días, aproximadamente, sufriendo visitas amenazantes.

“Primero me tiraron un panfleto y me dijeron que llamara a un número, pero como yo no lo hice vinieron directamente y me dijeron que tenía que darles $2 millones, y que si yo no les daba el dinero ellos me mataban y se llevaban –asesinar- a una de mis hijas”, expresó el hombre.